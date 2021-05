DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





Vigilia di campionato per i bianconeri che domani, alle ore 18.00, se la vedranno in trasferta contro l’Udinese nel match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. L’obiettivo è quello di tornare alla vittoria per affrontare al massimo le ultime gare del mese di maggio, finale di Coppa Italia compresa. La squadra di Mister Pirlo, però, adesso è concentrata soltanto sul prossimo obiettivo, la gara contro i friulani. I prossimi avversari della Juventus arrivano a questo appuntamento dopo il successo per 2-4 ottenuto sul campo del Benevento domenica scorsa. Attualmente la squadra guidata in panchina da Mister Gotti occupa l’undicesimo posto in classifica a quota 39 punti.



QUALCHE DATO SUI FRIULANI



L’Udinese ha vinto due delle ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti nove.



I bianconeri di Udine hanno perso tutte le ultime tre gare interne di campionato, tutte per 0-1.



Oltre l’Udinese, solo il Bayer Leverkusen può vantare zero gol subiti su sviluppi di corner nei cinque maggiori campionati europei in corso; dall’altra parte, solo il Benevento (11) ha segnato più reti della Juventus (10) su queste situazioni di gioco nella Serie A 2020/2021. Nessuna squadra ha segnato meno gol dei friulani nel primo quarto d’ora di partita (2) nel campionato in corso.



FOCUS GIOCATORI



Sono 17 i marcatori dell'Udinese in questo campionato, nessuna squadra ne conta altrettanti e i friulani non ne avevano mai avuti più di 15 in una singola stagione di Serie A.



Otto gol e sette assist per Rodrigo De Paul, per un totale di 15 partecipazioni attive: in un singolo campionato di Serie A il centrocampista dell’Udinese ha fatto meglio solamente nel 2018/19 (17: nove reti e otto passaggi vincenti).



Fernando Llorente ha giocato 66 partite e segnato 23 gol con la maglia della Juventus in Serie A (tra il 2013 e il 2016).



48 partite e 4 gol per Roberto Pereyra con la Juventus in Serie A, tra la stagione 2014/15 e la 2015/16.