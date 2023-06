L'Udinese ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla seduta di allenamento odierna, in vista della sfida contro la Juve.'Seduta mattutina per i bianconeri in vista dell'ultimo impegno stagionale contro la Juventus. Programma di scarico quest'oggi per la squadra con esercitazioni tecniche e torelli. Domattina è in programma la rifinitura'.