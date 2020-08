L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti, ex vice di Sarri ai tempi del Chelsea, è tornato sulla vittoria contro la Juventus: "E' stato un successo che dà tanta soddisfazione per la piazza e i tifosi, ma la cosa più importante è come gestisci il campo contro la Roma, la Lazio, la Juve, il Napoli. Questo è un processo di crescita di un certo tipo. Nello sport e nella vita non bisogna accontentarsi, la cosa più importante è sempre la prossima partita. Uno deve tener conto del percorso fatto, fare le sue analisi ma solo per metterle al servizio di ciò che servirà dopo".