A Udinese TV, Gotti ha parlato di Deulofeu: "Lui non deve tornare ad essere Gerard Deulofeu, ma deve diventare ancor più forte e determinante di quanto non lo sia già stato in passato. Per poter raggiungere questo obiettivo, Udine è il posto ideale per lui, amando i suoi compagni e tutto l’ambiente. Ha già dimostrato di essere un ragazzo di talento, ma può crescere ulteriormente. Dal punto di vista fisico adesso sta bene e sta lavorando tantissimo. Si impegna molto, lo apprezzo. Gli mancano ancora il guizzo e la giusta brillantezza, ma sono certo che arriveranno presto. Poi, purtroppo, ci sono degli intoppi imprevedibili come l’edema al piede, che gli ha imposto una grande riabilitazione".