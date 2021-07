L'allenatore dell', Luca, ha parlato ai microfoni del club del calendario die del primo scontro con la: "In teoria, è meglio affrontare le big presto, prima che le relazioni tra i calciatori si consolidino. Chiaro che, questo inizio, ci riserva nelle prime 5 giornate tre grandi squadre, non solo una. Innanzitutto, ci auspichiamo di avere lo stadio pieno. Non solo la Dacia Arena, ma anche tutti gli altri, cambiando, così, l'atmosfera irreale vissuta nell'ultimo anno e mezzo. Per conto nostro, dobbiamo invertire il trend degli ultimi 6 mesi dello scorso campionato in cui abbiamo raccolto troppo poco in casa nostra e dobbiamo farlo sin dalla prima partita".