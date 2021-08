A Udinese TV, Luca, tecnico dell'Udinese, presenta la sfida con la Juventus: "E’ una partita che comunque ha il cartello ‘lavori in corso’. Le squadre sono appesantite, il ritmo è quello che è. A tratti si è accelerato. Io volevo dare il maggior numero di minuti al maggior numero di giocatori. Siamo riusciti a farlo. Non abbiamo risultanze da infermeria e questo è già cosa buona. Pussetto-Cristo Gonzalez coppia leggera? Relativamente. Si sentono sempre più, qualcosa di buono lo hanno fatto vedere. Samardzic è molto giovane, ha qualità ma è molto giovane. Adesso abbiamo una settimana intera per rifinire alcune cose. Dovremmo recuperare senza particolare problemi sia Becao che Pereyra. Poi cercherò di alzare l’asticella dell’impegno. Bei segnali, ad esempio da Molina, che voleva fare tutti i 90 minuti già".