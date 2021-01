Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Udinese Tv prima della gara contro la Juventus ha dichiarato: "Una settimana piena di lavoro ci consente di fare 3-4 giorni di carico importante per poi scaricare in vista della partita".



JUVE - "Mi aspetto un’avversaria forte e arrabbiata che giocherà contro un’Udinese con le sue qualità e altrettanto arrabbiata. Sono convinto che la mia squadra stia migliorando nella gestione dei vari momenti".



SENZA DEULOFEU - "Lasagna, Pussetto, Nestorovski e Forestieri rappresentano tutti delle ottime soluzioni".



FORMAZIONE - "Riguardo alle scelte sulla formazione non ho grandi dubbi. Dopo la Juve ci saranno altre partite importanti in rapida successione che forniranno l’opportunità, a chi si farà trovare pronto, di dare il suo contributo".