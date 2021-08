Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha spiegato in conferenza stampa con quale approccio la sua squadra potrà mettere in difficoltà la Juve: "Bisognerà concedere poco spazio e non rinunciare ad attaccare. Queste squadre non devono rientrare nella zona di comfort e per metterle in difficoltà ci vogliono forza fisica e mentale, oltre che un po' di fortuna.".