Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato dopo la vittoria contro il Crotone esaltando De Paul: "Da quando ci sono io, lui è stato un punto fermo nelle mie scelte. Ho visto la grande crescita di De Paul in campo e fuori. Ha acquisito una mentalità importante. E' un leader vero e positivo. Alza la voce quando serve. Dà una direzione ben precisa nel lavoro settimanale. Si sta completando a tutto tondo. Mercato? Non posso saperlo, il mercato non posso saperlo io in prima persona. E' qui da cinque anni e ha mostrato valori importanti. ha espresso valori che si alzano in continuazione. A fine campionato si siederà a tavolino con la società per decidere il da farsi. Io e lui fin da subito ci siamo intesi, ci facilita".