L'analisi a Dazn di Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, dopo il 4-1 per la Juventus maturato stasera all'Allianz Stadium: "Siamo stati troppo fallosi e non ci sono riuscite molte cose che normalmente ci riescono. Poi chiaramente alcuni episodi cambiano l'atteggiamento in campo. Ci siamo fatti 3 gol da soli praticamente, azioni in profondità una dietro l'altra... Non è l'atteggiamento generale a essere sbagliato, ci sono singole situazioni che determinano l'andamento della gara e la Juve li ha sfruttati molto bene."



LA DIFESA - "Nelle ultime partite avevamo grandissima solidità difensiva, non è che se come a Benevento ci segnano su 2 gol in 95 minuti significa che abbiamo perso la solidità. Questa sera è diverso: abbiamo preso sempre gol da palla nostra, a maggior ragione contro la Juve non puoi farlo. Abbiamo preso 4 gol ed è giusto star zitti, senza recriminare su episodi che fin da subito avrebbero messo il match in una direzione diversa..."



DE PAUL - "È un giocatore che si prende sempre le responsabilità del possesso, dell'uscita, palloni sotto pressione, e voglio che continui a farlo... Chiaro che chi si prende le responsabilità può sbagliare, e non è da solo a sbagliare, c'è un concorso di colpe. Ma di solito noi siamo più bravi a non metterci in difficoltà in certe situazioni, siamo più bravi in alcuni tipi di lettura su quando è meglio fare un determinato tipo di uscita piuttosto che un'altra. Questo fatico di più a mandar giù stasera".



IL DIFETTO - "I miei giocatori non sono stati leggeri, hanno fatto un sacco di fatica. Anzi, hanno rincorso fin troppo la Juve! Non c'è stata leggerezza, semplicemente abbiamo sbagliato troppo tecnicamente sul campo."



L'INFORTUNIO - "Non riesco a vedere nessun bicchiere mezzo pieno stasera, anche perché Pussetto sta molto male".