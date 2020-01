L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha commentato così la sconfitta dell'Udinese contro la Juventus: "Stasera non è stato un buon risultato, ma Sarri lo considero un amico e credo di essere ricambiato. In realtà non sono nemmeno scontento dell'atteggiamento dei giocatori, che hanno messo in campo generosità e voglia di lottare. Poi, dopo il 2-0, ci siamo trovati una montagna difficilissima da scalare e si sono visti i limiti. Scudetto? L'Inter l'abbiamo incontrata molto presto, forse Conte non aveva ancora dato la sua impronta; e la stessa cosa si può dire della Juve. La Lazio, invece, viene da un cammino più continuo e solido. Non so se sarà una corsa a tre, ma sono squadre forti con caratteristiche diverse".