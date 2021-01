L'analisi a Udinese Tv di Fernando Forestieri dopo Juventus-Udinese 4-1: "Non saprei dire cosa è mancato oggi. I primi difensori siamo proprio noi attaccanti e forse avremmo dovuto aspettarli un po' di più conoscendo la loro qualità, noi invece siamo andati a prenderli alti ma loro sono sempre usciti bene perché hanno grandi giocatori. Comunque quando si perde si perde tutti insieme e lo stesso quando si vince, dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti difensivi e altri fattori. Noi proveremo a fare meglio nelle prossime gare, siamo venuti qua per cercare di fare risultato e abbiamo dato il massimo ma purtroppo non ci siamo riusciti.".