William Troost-Ekong, difensore dell'Udinese, parla al canale tematico del club friulano della vittoria ottenuta in rimonta contro la Juve: "Sono molto contento perché questi sono tre punti pesantissimi e perché credo che prima della partita nessuno avrebbe scommesso su di noi. Loro sono venuti qui per festeggiare e questo ci ha caricati prima della partita, oggi abbiamo giocato con personalità e abbiamo meritato di vincere".





SUL GIALLO RIMEDIATO - "Secondo me non era un fallo tanto pesante da essere da ammonizione ma ho fiducia nella squadra e so che ce la possono fare anche senza di me. In compenso, spero di poterli aiutare nella sfida contro il Lecce".