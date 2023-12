L'allenatore dell'Udinese, Cioffi, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa anche sulle voci di mercato che riguardano Samardzic.'È cresciuto, mi è arrivato all’orecchio che qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui, non so da dove sia nata la cosa, io semplicemente voglio il massimo da tutti e chi sta meglio gioca, le scelte le faccio io'.