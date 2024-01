Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha parlato di Samardzic dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Lazar ha lavorato forte, è stato bravo. Nelle mie scelte aveva Payero davanti, ha avuto un affaticamento muscolare: ha aspettato l'occasione e la rabbia, come motore, è venuta fuori in una partita più che buona nelle due fasi. E' vivo, mai dubitato, poi se resta o va via non dipende da me". Il futuro del centrocampista rimane in bilico, Juve e Napoli ci proveranno ancora.