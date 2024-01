Il mister Cioffi, in conferenza, ha evidenziato che Lazar Samardzic è attualmente il giocatore maggiormente richiesto, con la competizione che sembra essere limitata a Juventus e Napoli, con la possibilità di un inserimento del Brighton di De Zerbi. Un altro talento molto richiesto è Nehuen Perez, il cui nome è in cima alla lista dei desideri del Napoli.Quando è stato chiesto se le voci di mercato disturbano la squadra, specialmente per, il mister ha risposto: "Sarei un bugiardo a dirti di no. C'è un piacere nel sentirsi desiderati e leggere di sé sui giornali, ma forse a noi fa meno piacere. Perez sta fornendo prestazioni importanti e sa che non può permettersi di abbassare la guardia, così come Samardzic. Entrambi devono dare il massimo fino all'ultimo minuto con la maglia dell'Udinese, e sono consapevoli di questa responsabilità".