Mister Cioffi commenta Juve-Udinese in conferenza stampa.



MOMENTO DIFFICILE - "Il protocollo non lo commento, ognuno di noi ha la propria opinione. E' stato difficilissimo, devo fare un plauso al dottor Tenore ma soprattutto allo staff. Ho fatto l'allenatore 2.0, non ho allenato. Videochiamate coi giocatori, sedute in bike sull'ipad. La società non so quanti soldi ha speso per affittare tutto, da lì ti dico che quanto ho visto stasera mi è piaciuto".



PREOCCUPATO - "Credo in quello che facciamo, se lo facciamo. Sennò metti in campo le figurine con l'Atalanta, o come stasera. I giocatori di alto livello prima sballottati in campo, poi con un allenamento e due rifiniture a giocare contro la Juve. Non sono preoccupato della classifica, se si lavora ne veniamo fuori. Non lo dico per creare positività, ma perché credo in ciò che faccio. Non mi è piaciuta la ruggine, la passività, l'agire più che il reagire. Ho visto l'Udinese dal ventesimo del primo tempo. Coraggiosa, che lotta alla pari. I livelli dicono che la Juve vince 2-0. Con grande rispetto, non ho paura di nessuno".



MERCATO - "Parentesi che non voglio aprire, comincio ad allenare domani. Ho fatto 4 partite, non posso avere l'arroganza di insegnare a chi è in Serie A da 26 anni chi prendere e cosa prendere. Mi è stato chiesto cosa necessita la squadra, il nostro compito è vincere le partite. Il come è responsabilità nostra. Chi ci portano ad allenare, non è una priorità".