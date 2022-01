L'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juve.

Ecco le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo più che agire abbiamo reagito, ma la squadra si è allenata insieme solo due giorni fa, dopo quello che è accaduto contro l'Atalanta. Abbiamo optato per recuperare, volevamo portare in campo un po' di coraggio ma non c'è stato. Se non lavori fai fatica, poi concedi, ti lasci andare... Contatto Soppy-Bernardeschi in area? Non l'ho rivisto, la sensazione era che lo tirassero per i capelli. Ma se hanno valutato che non era così si va avanti, si gioca. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte". E ancora: "Sono due settimane che ci si allena con i tablet, un allenamento 2.0... I ragazzi sono stati bravi, non posso dire niente".