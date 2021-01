Pochi minuti a Juventus-Udinese all'Allianz Stadium. Nel prepartita di Dazn arrivano le prime dichiarazioni di chi fra pochi minuti sarà protagonista sul terreno di gioco. Ad esempio Kevin Bonifazi, difensore della squadra friulana in prestito dalla Spal, che stasera troverà di fronte a sé, tra gli altri, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Così ha parlato Bonifazi poco prima del match: "Noi non ci siamo concentrati sulla sconfitta della Juve con la Fiorentina bensì sulle nostre qualità, sappiamo che è una squadra fortissima e la affronteremo come tale".