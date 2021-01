È una rete-lampo di Roberto Pereyra, ex Juventus, a impedire all'Atalanta di Gasperini di sorpassare la Juventus al 5° posto nella classifica di questa complicata Serie A. Nel recupero della partita non disputata per troppa pioggia il 6 dicembre, oggi pomeriggio l'Udinese alla Dacia Arena ha fatto subito la voce grossa contro la Dea, per poi incassare il pari di Muriel a fine primo tempo ma resistendo fino all'1-1 finale. L'Atalanta era a una lunghezza dalla Juve, ora l'ha raggiunta a quota 33 punti, con i bianconeri e il Napoli che ora restano le uniche squadre del campionato con una partita in meno.