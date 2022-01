Il centrocampista dell'Udinese Tolgay Arslan ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo la sconfitta contro la Juve all'Allianz Stadium. Ecco il suo commento sulla sfida: "Abbiamo fatto molte cose buone, ma con la Juventus serve la partita perfetta. Dobbiamo lavorare più duramente, la preparazione è stata difficile ma non è una scusa. Siamo calciatori, questo è il nostro lavoro. Anche in un momento complicato come questo dobbiamo farci trovare pronti. Servono più punti".