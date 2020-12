Un 2021 da rincorrere. La Juventus inizierà la sua scalata in classifica verso Milan e Inter a partire da domenica, quando ospiterà allo Stadium l’Udinese, reduce dalla sconfitta contro il Benevento. Qualche grattacapo per il tecnico Gotti, che dovrà reinventare la difesa. Come riporta Tuttosport, non ci saranno né Nuytinck, assente per infortunio, né Becao, squalificato per somma di ammonizioni. Al suo posto si rivedrà De Maio, che non gioca titolare dall’1° novembre.