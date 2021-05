Udine e il Friuli hanno un significato speciale per Alex Sandro e Rodrigo Bentancur. Proprio sul campo dell'Udinese, infatti, il terzino brasiliano e il mediano uruguayano hanno segnato il loro primo gol con la maglia della Juventus.



Il 17 gennaio 2016 la Juve, impegnata nella super rimonta scudetto dopo un avvio di stagione shock, regolò la pratica con un poker tutto nel primo tempo: il decisivo 4-0 fu un gran destro a giro all'angolino di Sandro, scagliato appena dentro l'area dopo aver puntato l'uomo ed essersi accentrato.

Il 6 ottobre 2018 l'ultima Juve di Allegri confezionò ancora la vittoria nel primo tempo, anche se stavolta fu sufficiente un 2-0. A sbloccare la gara fu Bentancur, che prima fece partire l'azione e poi si buttò dentro con ottima scelta di tempo, correggendo in rete di testa il cross di Cancelo.



Ne è passata di acqua sotto i ponti, nel frattempo. Oggi la Juventus, per la prima volta da nove anni a questa parte, è sicura di non vincere lo scudetto. E tira aria di rivoluzione, sicuramente nell'organico e possibilmente in panchina e dirigenza. Alex Sandro e Bentancur saranno in campo, rispettivamente sulla fascia sinistra e in cabina di regia. Due giocatori andati gradualmente più in difficoltà col passare delle stagioni. Non sicuri partenti, ma di certo non nell'elenco degli incedibili.



Ma anche del loro apporto avrà bisogno la squadra di Pirlo per questo delicato finale di stagione. A partire da oggi alle 18, nello stadio dove, in annate diverse, hanno trovato entrambi la prima gioia personale in maglia Juve.