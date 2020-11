Come racconta il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis si collegherà in video conferenza e sarà l'avvocato di se stesso: al suo fianco, il legale Mattia Grassani, con cui il numero uno dei partenopei proverà a spiegare cos'accadde in quel weekend in cui avrebbe dovuto 'condurre' la sua squadra a Torino per giocare contro la Juventus. La prima sentenza, arrivata dal Giudice Sportivo Mastrandrea, non ha dato valore alle certificazioni delle ASL di Napoli, né ai loro veti alla trasferta. Deciderà il Presidente della Corte Federale d'Appello, Piero Sandulli: al via alle 15.30.