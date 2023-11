Questa sera l'Italia si gioca la qualificazione ad Euro2024; gli azzurri affronteranno a Leverkusen l'Ucraina. Per passare, dopo la vittoria contro Malta, basta un pareggio alla squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico non riproporrà la solita formazione dell'ultimo match; diversi cambiamenti, soprattutto in attacco. Di seguito la probabile formazione dell'Italia secondo il Corriere dello Sport.: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Mancini, Dimarco; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Scamacca, Chiesa.