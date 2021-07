, che anche nella prossima stagione allenerà la Juventus U23, ha commentato così ai canali ufficiali bianconeri il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2022:"Sono molto contento per questo rinnovo. Abbiamo cominciato il percorso due anni fa, quando ho iniziato allenando l’Under 19 e poi ho proseguito dalla scorsa estate con l’Under 23. Il fatto di essere qui per la terza stagione mi rende molto felice: con la società si è creato un bel feeling. Conosco tanti ragazzi di questa squadra e quest’anno abbiamo grandi ambizioni. Sarà una bella sfida perché saremo una squadra molto giovane. Il mio compito è creare una squadra pronta per affrontare le gare che ci attendono. Sarà importante la quotidianità dove, insieme allo staff, cercheremo di far crescere i ragazzi e avvicinarli sempre più al calcio professionistico".