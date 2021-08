ha parlato al sito ufficiale del club in vista dell'esordio in campionato contro la Pergolettese. Ecco le sue parole:– "Abbiamo cambiato tanto, c'è curiosità. Abbiamo fatto amichevoli importanti, ma ora vogliamo migliorare ed essere protagonisti in campionato. I ragazzi vogliono mettersi in mostra: i punti contano da subito e quindi andremo a Crema per fare una partita di coraggio e tecnica".– "La squadra è molto diversa, ma i nuovi arrivati sono umili e hanno qualità, sta a noi dello staff cercare di farli diventare squadra. Per crescere personalmente e come squadra. Ma siamo solo all’inizio e dovranno migliorarsi partita dopo partita e allenamento dopo allenamento".- "Deve rientrare al 100% con la speranza che poi non si fermi più. Gode di tantissimo rispetto nel mondo Juve, lo aspettiamo. Ma come lui stiamo aspettando anche altri ragazzi".– "Dobbiamo muoverci da squadra e cercare di commettere meno errori. Loro hannoi tanti giocatori della passata stagione e l’anno scorso sono stati una delle squadre migliori sotto il profilo del gioco. Sarà una partita molto difficile, e per fare risultato dovremo fare una grande partita".