Lamberto Zauli, a JTV, presenta l'ultima sfida dell'Under 23.



LA PAUSA - "Sicuramente è stata una pausa molto lunga che le squadre non sono abituate a fare. Abbiamo provato a simulare quella che può essere la ripresa del campionato, ma non sarà comunque semplice".



PRO VERCELLI - "Andremo ad affrontare una delle migliori squadre del nostro campionato, una diretta contenta per un posto nei playoff e una squadra che l’anno scorso ci ha eliminato proprio dai playoff. Sarà subito una partita difficile all’avvio. Noi ci siamo preparati bene e pensiamo di poter partire bene. Andremo a fare una partita coraggiosa per cercare di fare un ottimo risultato nonostante la pausa lunga".



LA PREPARAZIONE – "L’abbiamo cominciata questa settimana, in quelle precedenti abbiamo pensato a far allenare bene i ragazzi. Durante le feste abbiamo avuto tanti ragazzi colpiti dal Covid e non è stato facile. Ci siamo concentrati sul fatto di riatletizzarli e prepararli per l’inizio dEL campionato".



SU IOCOLANO – "I ragazzi over, come abbiamo visto in questi anni, possono dare una mano in campo, ma il loro ruolo in questa squadra fuori dal campo è altrettanto importante perché devono indirizzare i giovani a entrare nel mondo del lavoro calcistico. Sono molto utili. Iocolano rispecchia questi valori e per questo è stato scelto dalla Juve".



VERSO LA PRIMA SQUADRA - "Aké? La nostra gratificazione più grossa. Io sono qui da due anni, l’anno scorso siamo partiti con altri ragazzi e fa piacere quando i nostri ragazzi sono chiamati in causa per gli allenamenti o come Akè che ha sfruttato benissimo la sua chance. Per noi è motivo di grande orgoglio. Il rinnovo di Miretti? Sin da piccolo ha fatto vedere le sue qualità calcistiche. Il ragazzo sta crescendo. Tecnicamente è uno dei più talentuosi che ci sono. Il ragazzo è molto concentrato a migliorare tante cose. La Juventus punta su di lui e deve puntare su se stesso migliorandosi giorno dopo giorno".