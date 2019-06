Gianmaria Zanandrea, difensore della Juventus Under 23, ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero e l'ha annunciato sul suo profilo Instagram. Fermo per infortunio da 4 mesi, problema al ginocchio destro, il difensore è pronto a riprendere il suo ruolo in campo, e dopo essere stato centrale in Primavera, ora vuole ritagliarsi uno spazio importante anche in Under 23.