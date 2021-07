Dopo una lunga trattativa,hanno trovato l'accordo per il trasferimento del portierein prestito. Ecco il comunicato ufficiale del club lombardo:"Como 1907 è lieta di comunicare l’arrivo a titolo temporaneo dalla Juventus del portiere Stefano Gori. Classe 1996, vestirà la maglia del Como fino al giugno 2022. Cresciuto tra le giovanili di Brescia e Milan, ha vinto un trofeo di Viareggio con i rossoneri guadagnandosi l’opportunità di difendere la porta della Nazionale Under19.La prima esperienza tra i professionisti l’ha avuta con il Bari passando l’anno successivo alla Pro Piacenza. Poi due ottime annate a Pisa lo portano ad essere acquistato dalla Juventus nell’estate del 2020. La scorsa stagione si è diviso tra Juventus e Pisa, dove è stato girato in prestito dai bianconeri. In carriera ha collezionato oltre 50 presenze in Serie B.“Sono molto felice di poter iniziare questa esperienza col Como – ha dichiarato Stefano Gori – ho trovato una società ambiziosa, solida e dove si può lavorare e crescere bene. Mi hanno parlato molto bene del Club e il primo impatto è stato molto positivo, io sono un gran lavoratore e un ragazzo che ha fame e voglia di migliorarsi e dimostrare. Non vedo l’ora di scendere in campo.".