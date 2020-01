Fabio Pecchia si racconta e racconta soprattutto la sua Juve Under 23. L'allenatore bianconero ha parlato a JTv, ecco quanto raccolto da ilBiancoNero.com: "E' stato un buon inizio di anno il pareggio a Siena, sono contento perché la squadra dopo lo svantaggio, avevamo fino a quel momento avuto l'occasione migliore, non si è disunita e ha mantenuto il campo molto bene contro una squadra esperta, forte, che crea tante occasioni. Un punto meritato.



RENDIMENTO - Sotto tanti aspetti sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon percorso, la dimostrazione è che forse questa partita ad inizio anno l'avremmo persa. Con i cambi poi avevamo una squadra giovanissima in campo e con tutti i giovani abbiamo ottenuto il pari. Questo è il percorso di crescita che si completa, va avanti e mi rende contento, orgoglioso, ma dobbiamo e possiamo fare di più.



DIFFICOLTA' - La difficoltà maggiore, a cui ci siamo anche adeguati, è il fatto di avere un campionato così spezzettato. La squadra a parte il secondo ciclo ne è uscita sempre alla grande, quindi anche i ragazzi sono stati bravi a sopportare non solo i carichi fisici, ma anche emotivi, gestendoli molto bene.



RITORNO - Abbiamo la parte finale adesso, tutti lo definiscono un campionato diverso da gennaio in poi e io sono d'accordo con questo, soprattutto per quello che è la mia squadra. A distanza di sei mesi la crescita, la maturazione, il percorso dei ragazzi può avere scenari impensabili. Adesso c'è il campionato, poi avremo una bella semifinale che deve dare emozione e stimolo ai ragazzi, sono sicuro che la affronteranno con la personalità giusta.



GIOVANI - Fagioli? Bello vedere i ragazzi della Primavera che giocano con noi e quindi anche con qualità e rendimento di un certo livello. E' bello anche vedere Coccolo convocato in prima squadra o l'esordio di Muratore in Champions e Portanova in panchina. Fa parte di quello che è il percorso nel club.



JUVE - Qui per me è un grande stimolo. Mi sono sempre piaciute le esperienze con un fascino diverso, particolare, perché mi trovo davanti giocatori che faranno parte del patrimonio calcistico italiano e vederli crescere, migliorare, poterli modellare, intervenire nel loro percorso è motivo di grande orgoglio. Non è come allenare un club normale, lo sapevo bene fin dall'inizio, mi sono sentito subito a mio agio.



AREZZO - E' una bella squadra, un mix di esperienza e gioventù. Io voglio la mia squadra sempre con lo stesso piglio, la stessa mentalità di voler far la gara, sapendo anche accettare le difficoltà, gestirle, fa parte del percorso. Quello che ho visto che è cambiato è questo: nella prima parte li subivamo troppo, ora vedo più maturità nei ragazzi".