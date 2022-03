Quella di oggi pomeriggio tra Juventus U23 e Lecco non sarà una partita come le altre per Simone Iocolano, che da ex torna nella città in cui ha giocato nell'ultimo anno e mezzo, prima di trasferirsi a gennaio in bianconero: "Il mio arrivo alla Juventus è stato davvero tanto emozionante quanto di grande impatto, come penso lo sia stato per tutti coloro che da fuori diventano parte integrante di questo grandissimo club", le sue parole a Juventus.com. "Quando si entra in una realtà come questa cambia tutto. Non ho mai trovato una realtà così organizzata, dove poter lavorare nelle migliori condizioni possibili, dando sempre il massimo".



IL RITORNO A LECCO - "Proverò sensazioni davvero forti perché ho vissuto in un anno e mezzo uno dei periodi più belli a livello personale. È stato il secondo anno più prolifico della mia carriera, mi sono messo nuovamente in gioco andando a Lecco e sono riuscito a togliermi delle belle soddisfazioni. Questo pomeriggio, dunque, oltre a ex compagni ritroverò amici con i quali sono rimasto molto legato e sono sicuro che sarà bellissimo".



LA JUVE - "Ho trovato un gruppo di ragazzi giovani con una grande dedizione al lavoro. Ognuno sa che ha un compito all’interno del gruppo e prova a farlo al meglio. Sono tutti giocatori forti, tecnicamente molto validi, e sotto l’aspetto mentale mi sento di dire che sono praticamente impeccabili ed è difficile trovare tanti giovani con questa voglia di lavorare e di crescere allenamento dopo allenamento. Il progetto Under 23 lo condivido totalmente e a mio giudizio è davvero formativo per i ragazzi che dalla Primavera si affacciano al calcio professionistico. Io ho diversi anni di differenza rispetto a quasi tutti gli altri miei compagni e sono qui per portare la mia esperienza, non soltanto in campo, ma anche al di fuori, provando a essere un punto di riferimento per i più giovani".