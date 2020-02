Una vita alla Juve. Luca Coccolo, difensore e capitano della Juventus U23, ha parlato a JTv: "Sono arrivato alla Juventus all'età di 8 anni, nei Pulcini, e ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla Primavera. Poi dopo ho fatto poi un anno fuori, sei mesi a Perugia e sei a Prato, e lo scorso anno sono rientrato per iniziare l'esperienza con l'U23.



VIAREGGIO - E' stata una bellissima esperienza, è un torneo prestigioso, lungo, e quindi riuscire ad alzare la coppa è stata una grande soddisfazione.



PRIMA SQUADRA - E' importante crescere ed entrare nel mondo dei grandi con questa società perché ti permette di avere strutture e staff a livelli top, e quindi aiuta a crescere e inserirti meglio nel mondo del calcio. Rispetto allo scorso anno mi sento cresciuto un po' in tutto, accumulando partite contro gente esperta migliori sotto tutti i punti di vista.



CAPITANO - Fascia? E' motivo di grande orgoglio, proprio perché è una società importantissima. Oltre a questo dà anche responsabilità importanti in più.



JUVE A - Allenarsi con la prima squadra è un'esperienza bellissima, un mondo diverso dal nostro e vedi calciatori di livello top.



MODELLO - Mi ispiro a Chiellini, ho la fortuna di conoscerlo e di potermi allenare con lui spesso, cerco di osservarlo e rubargli l'esperienza".