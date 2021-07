Infortunio per l’attaccante U23 #Cerri, appena arrivato al JMedical pic.twitter.com/PGB6FwYsd5 — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 23, 2021

L'attaccante della Juventus Under 23è arrivato poco fa al JMedical in stampelle. Non è ancora stato comunicato ufficialmente l'infortunio del classe 2003, che si sottoporrà molto probabilmente a una risonanza per capire con maggior precisione l'entità del problema. Ecco il video dell'attaccante autore di 1 gol in 4 partite in Lega Pro con la maglia bianconera al suo arrivo in stampelle:https://twitter.com/ilbianconerocom/status/1418474590884540417?s=20