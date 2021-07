Laha reso noto il regolamento valido per la2021/2022, che vedrà impegnata anche la Juventus U23 di Zauli:"1. REGOLAMENTO “COPPA ITALIA SERIE C” 2021-2022La Lega Pro organizza, per la stagione sportiva 2021-2022, la 49a Edizione della “Coppa Italia Serie C”.Alla Coppa Italia Serie C 2021-2022 (infra. Competizione) sono iscritte d’ufficio le società che risultano ammesse al Campionato Serie C 2021-2022.Il Primo Turno Eliminatorio è disputato da tutte le società, con esclusione delle 4 società ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A che accedono direttamente al Secondo Turno Eliminatorio.La squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C 2021-2022 acquisisce il titolo ad accedere al Primo Turno della Fase Play Off Nazionale del Campionato Serie C 2021-2022.2. FORMULA DI SVOLGIMENTOL’intera Competizione si articola su turni successivi ad eliminazione diretta: Primo e Secondo Turno Eliminatorio; Ottavi di Finale; Quarti di Finale; Semifinali; Finale.Le società partecipanti entrano nella competizione in due momenti successivi:– 56 società a partire dal Primo Turno Eliminatorio;– 4 società a partire dal Secondo Turno Eliminatorio.2.1. PRIMO TURNOLe 56 società ammesse al Primo Turno Eliminatorio sono divise in 4 gruppi predefiniti in base a criteri geografici (gruppo 1, 2, 3 e 4); in ogni gruppo sono inserite 14 società.Gli accoppiamenti tra le 14 società di ciascun gruppo sono stabiliti tramite sorteggio.Le 56 società sono inserite in un tabellone con posizionamento progressivo dal n.5 al n.60:– Gruppo 1: dal n.5 al n.18;– Gruppo 2: dal n.19 al n.32;– Gruppo 3: dal n.33 al n.46;– Gruppo 4: dal n.47 al n.60.Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta.In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le Società a cui è stata attribuita, per sorteggio, la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso.Le 7 società vincitrici in ciascun gruppo sono ammesse al turno successivo (totale di 28 società).2.2. SECONDO TURNOPartecipano al Secondo Turno Eliminatorio 32 Società:– le 28 società vincitrici il Primo Turno Eliminatorio;– le 4 società ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla LNP Serie A.Le 32 società sono suddivise in 4 gruppi (gruppo A, B, C e D) di 8 società ciascuno cosi definiti:Gruppo A– le 7 società del gruppo 1 vincitrici il Primo Turno Eliminatorio;– una delle 4 società ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla LNP Serie A, individuata secondo criteri di vicinanza geografica, cui sarà assegnato il primo posto nel tabellone.Gruppo B– le 7 società del gruppo 2 vincenti il Primo Turno Eliminatorio;– una delle 4 società ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla LNP Serie A, individuata secondo criteri di vicinanza geografica, cui sarà assegnato il secondo posto nel tabellone.Gruppo C– le 7 società del gruppo 3 vincenti il Primo Turno Eliminatorio;– una delle 4 società ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla LNP Serie A, individuata secondo criteri di vicinanza geografica, cui sarà assegnato il terzo posto nel tabellone.Gruppo D– le 7 società del gruppo 4 vincenti il Primo Turno Eliminatorio;– una delle 4 società ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla LNP Serie A, individuata secondo criteri di vicinanza geografica, cui sarà assegnato il quarto posto nel tabellone.Gli accoppiamenti tra le 8 società di ciascun gruppo sono stabiliti tramite sorteggio.Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta.Le 4 società ammesse alla Coppa Italia 2021-2022 organizzata dalla LNP Serie A hanno diritto di giocare in casa la gara del Secondo Turno Eliminatorio; il diritto a disputare la gara in casa per le altre società di ogni gruppo viene attribuito tramite sorteggio.Le 4 società vincitrici in ciascuno gruppo sono ammesse al turno successivo (totale di 16 società)".