Il centrocampista dellaLuisha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista dell'esordio all'con l'"Le sensazioni sono positive. Abbiamo fatto fino ad adesso un percorso molto buono, ma ora che siamo alla fase finale di un Europeo ci aspettiamo di fare bene e arrivare in fondo. L’obiettivo come è normale per la Nazionale italiana, è vincere. Però la cosa fondamentale è cominciare con il vincere la prima partita. Battiamo Malta e poi puntiamo a superare il girone. Se arriveremo alle semifinali si punterà al bersaglio grosso".– "Penso nella capacità di ricoprire più ruoli, è una cosa che ti dà una gran mano, hai la consapevolezza che dovunque ti schieri l’allenatore puoi fare bene. Poi ho imparato a gestire meglio la rabbia".– "Mezzala a centrocampo".– "Di quelli difficili non mi ricordo. Però i due gol segnati con la Juve in Youth League contro il Benfica mi hanno gasato tantissimo, mi sono sentito proprio bene".– "Non lo sappiamo ancora, per ora mi concentro sulla Nazionale, poi si vedrà".