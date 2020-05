1









L'ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha riacceso la questione arbitrale in Italia, anche ora che di calcio non se ne vede da ormai due mesi. Così, inevitabilmente, si è trovato in mezzo alla bufera, lanciando l'appello sulla sparizione dell'audio VAR inerente alla mancata espulsione di Miralem Pjanic in Juventus-Inter del 2018. "C'è bisogno di maggior trasparenza" ha ribadito sulle pagine de Il Mattino, lanciando l'accusa della scomparsa del "unico file che ci importava" sulla partita in questione.



L'uscita non è stata però accolta nel migliore dei modi, con Pecoraro che si è trovato investito da tante critiche. E come sempre, le critiche ai tempi dei social sanno anche offrire la giusta dose di ironia per riderci sopra. Quindi, su Twitter sbanca l'hashtag #CercaConPecoraro, al quale tantissimi tifosi bianconeri hanno dato seguito con alcune vere perle. Dal fallo di Lautaro Martinez su Zapata durante la sfida di quest'anno contro l'Atalanta, fino al gol di Dybala che ha deciso l'ultimo Derby d'Italia, ecco i migliori spunti su #CercaConPecoraro... Sfoglia la GALLERY per tutti i commenti