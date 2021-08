Renato, su Libero, ha parlato del caso sul tweet dell'account social della Juventus Women, dove si è vista Salvai imitare gli occhi a mandorla, tipici di chi proviene dall'Asia. "Cecilia Salvai, calciatrice della Juventus e della nazionale italiana è una bella ragazza, e in una foto diventa ancora più bella. Una trasfigurazione di tipo multiculturale, dolcemente filocinese - si legge -. Mi aspettavo dei complimenti universali. Invece l’hanno accusata di essere diventata un mostro, incarnazione vivente del razzismo. (...).: «Juventus FC Women ha twittato un’immagine incredibilmente razzista di una giocatrice che indossa un cono in testa, e fa un gesto selvaggiamente razzista». La Juventus prontamente si è scusata e ha cancellato. Tutto questo sarebbe un progresso sulla via della civiltà?".