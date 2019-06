Diamo il via al nostro domani. pic.twitter.com/OOJrH8CAdL — JuventusFC (@juventusfc) 30 giugno 2019

In tanti si stanno domandando il motivo di un tweet misterioso postato dalla Juventus nelle prime ore del pomeriggio. "What sets us apart?".La data fissata, infatti, è proprio quella di domani. La maglia è bianca con scritte e numeri rossi.