Un altro attacco, stavolta via social e in particolare X.risponde a un tweet di Carlo Pizzigoni che ha un chiaro riferimento a Massimiliano Allegri. "Dopo la conferenza stampa di ieri di De Rossi ecco prontissimo il perfetto, ennesimo esempio di comunicazione superficiale e/o in malafede. Tema: il DNA di un club".Allegri aveva sostenuto che il "DNA di un club", in questo caso della Juve, non si può cambiare. Si può modellare, certo, ma non modificare."Il mediocre ci tiene sempre a farlo sapere di esserlo", il tweet al veleno di Adani, che dà dunque del 'mediocre' a Massimiliano Allegri.