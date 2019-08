"La dietrologia un tanto al chilo non paga mai; ma certo, questoneo allenatore della Juventus che dà forfait una volta sì e una quasi negli ultimi test precampionato, sempre per un'influenza, è quantomeno una bizzarrìa. Eppure alla Juve è a casa sua, ci ha appena detto". Un tweet sicuramente sibillino, che arriva direttamente da Paolo Ziliani giornalista del Fatto Quotidiano, non esattamente vicino alle cose bianconere. Anzi. In tanti, sul web, hanno commentato la storia del tecnico 'malato': non è di certo un momento fortunato, per Sarri. Che si avvicina alla prima di campionato decisamente malconcio.