In un articolo pubblicato su TvBlog e scritto da Massimo Falcioni, si anticipano retroscena interessanti riguardanti il "calciomercato" dei commentatori sportivi in Italia. Tra le rivelazioni, si parla del passaggio di Amadeus da Rai a Nove. Si ipotizza anche il cambio di casacca per due nomi importanti nel panorama delle voci del calcio italiano.Dazn sta preparando un "colpo" in entrata. Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, l'emittente che ha acquisito i diritti tv della Serie A per i prossimi cinque anni, starebbe trattando per l'ingaggio di. Adani ha una lunga esperienza con Sky, prima di passare nel 2021 alla Rai, dove è diventato uno dei principali opinionisti. Dazn vorrebbe includerlo nella propria squadra per la prossima stagione e sembrano esserci trattative in corso.