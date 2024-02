Lastarebbe sondando il terreno per Mattia, attaccante in forza alla Lazio. Nonostante il suo contratto con il club del patron Lotito sia in scadenza nel 2025. Stando a quanto riferisce Tuttosport Zaccagni avrebbe avviato le trattative con i biancocelesti per il rinnovo di contratto, dal canto suo però la Vecchia Signora avrebbe manifestato interesse per il giocatore. Secondo il quotidiano sportivo il giocatore sarebbe individuato dalla dirigenza della Juventus come un rinforzo per l'attacco ed in particolare per le corsie esterne. Tutto da vedere però, ci sono da fare i conti con Lotito.