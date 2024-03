Dopo un inizio travolgente, Kenan Yildiz sta vivendo un momento di "calo", anche per un minor minutaggio nelle ultime partite. Allegri ha visto tanti giovani attraversare questi momenti in carriera e alla Continassa lavora quotidianamente per mettere Yildiz nelle condizioni di far risplendere la propria luce, scrive Tuttosport. Togliendo pressione, irrorando serenità. E, soprattutto, infondendo fiducia al turco di Ratisbona, cui il tecnico in settimana dispensa consigli e carezze con fare paterno.Discese ardite e risalite, come cantava Battisti: tre gol in una manciata di giorni a cavallo del nuovo anno, quindi un ultimo mese in cui ha faticato a trovare continuità dal primo minuto e a graffi are in corso d’opera. QUI LE NOVITA' SUL RINNOVO DI YILDIZ