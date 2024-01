Nelle ultime settimane si parla molto della convivenza per il presente e il futuro di Chiesa e Yildiz. Una situazione che Tuttosport analizza così: "Chiesa e Yildiz paiono destinati a essere entrambi, assieme a Vlahovic, le stelle della Juventus del domani. Tanto che per tutti e tre si prospettano rinnovi nei prossimi mesi. Juventus che Allegri (o chi per lui se tecnico e società decidessero di lasciarsi con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, ipotesi al momento remota) ridisegnerà per farli brillare assieme." Questo secondo il quotidiano l'idea della Juventus.