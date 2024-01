Yilldiz 'contro' Soulé: quante somiglianze nel percorso

Non sarà la prima volta chesi affrontano sul campo; è già successo meno di un mese fa nel match di campionato, vinto in quel caso dalla Juve con il turco protagonista grazie al primo gol in Serie A, e che gol. Questa sera però si giocherà all'Allianz Stadium e per questo motivo, per Soulé (e gli altri juventini in prestito), sarà forse una partita ancora più speciale da vivere.Yildiz e Soulé, 18 e 20 anni, destro e mancino, tedesco-turco e argentino, seconde punte, trequartisti, esterni d’attacco. E, soprattutto, due dei talenti più cristallini ed elettrizzanti che siano passati dal settore giovanile alla prima squadra della Juventus da molti, molti anni. Due diamanti il cui taglio, ricorda Tuttosport, è stato rifinito tra Vinovo, dove sono arrivati il primo a 17 anni e il secondo a 16.Il talento turco è stato ancora più precoce di Soulé, giocando in Next Gen a 17 anni (Matias ne aveva 18) e debuttando con la prima squadra a 18 anni, mentre l'argentino aveva esordito un anno più "vecchio". L'esplosione di Yildiz cambia le carte in tavola. Kean si sta guardando intorno per trovare minutaggio ma anche il futuro di Soulé potrebbe essere condizionato dalla presenza dell'ex Bayern Monaco.Le straordinarie prestazioni dell’argentino hanno già attirato le attenzioni della Premier League e, se nel girone di ritorno dovesse ripetersi o anche solo avvicinarsi al rendimento avuto finora, alla Continassa potrebbero arrivare offerte da qualche decina di milioni che, con Chiesa e Yildiz già in rosa, potrebbero essere reinvestiti in ruoli e reparti meno coperti, scrive Tuttosport.Una possibilità, l’addio di Soulé, ma non una certezza: perché il mercato potrebbe anche offrire a Giuntoli e Manna altre soluzioni in uscita. E chissà allora, se questa sera, i tifosi della Juve, guarderanno i due talenti sfidarsi con la speranza un giorno di vederli giocare insieme in bianconero, con magari anche Chiesa dietro l'unica punta Vlahovic. Un 4-2-3-1 fantasia, come quello che si era visto nella stagione 2016/2017 con Dybala, Cuadrado, Mandzukic e Higuain.