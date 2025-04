Tuttosport - Yildiz chiederà alla Juventus di andare comunque a Bologna

AFP or licensors

non sarà a disposizione di Igor Tudor per due partite decisive per il futuro della Juventus , quelle consecutive contro Bologna e Lazio, entrambe in trasferta: il motivo, ovviamente, è la squalifica ricevuta ufficialmente ieri per la gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco nel match di domenica contro il Monza, un gesto insensato che avrebbe potuto costargli anche un'ulteriore giornata di stop. Ecco perché il club bianconero, consapevole che la punizione è già stata "scontata", ha ritenuto poco opportuno presentare ricorso, che probabilmente non sarebbe stato accolto.

Yildiz andrà comunque a Bologna?

Quando non ha giocato Yildiz in questa stagione

Stando a quanto riportato oggi da Tuttosport, è possibile che Yildiz chieda comunque di andare acon la squadra nella giornata di domenica 4 maggio, in cui tra l'altro festeggerà i suoi vent'anni, per vivere in diretta quella che ha tutta l’aria di essere la sfida-verità sulla stagione bianconera. Certo è che sarà doppiamente strano per lui non vivere in prima persona il match visto che è lo juventino con più presenze di tutti: 46 volte in campo su 47 gare disputate dalla squadra torinese.L’unico match in cui il giovane turco non ha giocato nemmeno un minuto è stato quello dello stadio Franchi, dove il pesantissimo 3-0 per i Viola costò la panchina a Thiago Motta anche per come si concretizzò, dopo una prestazione inguardabile e una gestione dei cambi che definire bizzarra è un eufemismo. Yildiz, insomma, avrebbe tanto voluto essere protagonista anche contro il Bologna, ma ciò non sarà possibile. E allora non gli resterà che sostenere la squadra "da fuori", quella squadra a cui ha già chiesto scusa per un gesto folle che, comunque finirà, avrà conseguenze per tutti.