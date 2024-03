Juventus, Yildiz, che succede? Il punto

La gestione di Allegri

Sono passati 80 giorni da quandoesordì da titolare in Frosinone-Juve, segnando un gol bellissimo per il vantaggio bianconero dopo solo dodici minuti. Complice l’infortunio di Federico Chiesa, il giovane turco ha colto e sfruttato al volo l’occasione, andando a formare la coppia d’attacco sia con Milik sia con Vlahovic. Poi ha segnato anche in Coppa Italia prendendosi la Juventus tra fine 2023 ed inizio 2024. E adesso cosa succede?Yildiz, titolare per cinque partite di fila (fino alla trasferta di Lecce), si è poi seduto in panchina con l'Empoli ed è iniziato un periodo complicato, per lui ma soprattutto per la Juventusi con Frosinone, Napoli e Atalanta. Al punto che i tifosi iniziano a chiedersi perché Allegri gli abbia concesso così poco spazio.dopo l’abbuffata di complimenti era necessario far rientrare nella normalità il ragazzo, anche se Yildiz non ha mai dato l’impressione di montarsi la testa, scrive Tuttosport. Sicuramente, incide il rientro a pieno regime di Chiesa, che gli sta davanti nelle gerarchie. Però, quando gli viene chiesta la magia per ribaltare la partita, così come, si legge, è difficile per la Juventus poter rinunciare a un ragazzo che ha saputo trascinare la squadra e ha i numeri per diventare un fuoriclasse.