AFP via Getty Images

Tuttosport - West Ham ma non solo, un altro club di Premier su Douglas Luiz

2 ore fa



Tra i giocatori in uscita c'è anche il centrocampista brasiliano Douglas Luiz con la dirigenza della Juventus al lavoro per trovargli la sistemazione ideale nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport ci sarebbero due club di Premier League sul centrocampista classe 1998.



Si tratterebbe del West Ham in pole position che avrebbe offerto un prestito da 10 milioni più un diritto di riscatto attorno ai 30. La Juve vorrebbe un obbligo di riscatto o un acquisto definitivo, non vorrebbe la possibilità di ritorno di Douglas. Attenzione però che nelle ultime ore a chiedere informazioni sull'ex Aston Villa è anche l'Everton. Parti al lavoro.