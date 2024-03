Tra le delusioni della Juventus in questa stagione c'è sicuramente Timothy, approdato a Torino in estate ma che mai ha effettivamente convinto. L'americano è partito titolare in appena sette occasioni con un assist e zero gol. Unica rete in Coppa Italia contro la Salernitana. In caso di permanenza di Massimiliano Allegri e senza un cambio modulo nella prossima stagione, il club bianconero potrebbe mettersi in ascolto dei tanti sondaggi effettuati dai club esteri per l’esterno. Questo è quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Il futuro in bianconero di Timothy al momento sembra essere in bilico. Tutto da valutare verso il mercato estivo.